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Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ

28 мая 2021 23:33
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Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Держаться ближе и плотнее работать особенно в экономике – именно эти ключевые предложения нашей страны озвучил Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран СНГ. Еще накануне во время беседы с председателем Исполнительного комитета организации Сергеем Лебедевым глава государства рассказал о намерениях добавить конкретики в деятельность интеграционного объединения. Так каким же видят будущее Содружества главы правительств и какие задачи сейчас стоят перед СНГ?

Подробности у Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Наконец-то стороны встречаются не за «виртуальным столом», а воочию. Это первым делом подчеркнул глава государства 28 мая на встрече во Дворце Независимости. Президент отметил: приехав в Минск, гости сами убедились, что, несмотря на внешнее давление и значительные атаки на страну, в Беларуси спокойно. И визит высоких гостей – тому подтверждение. В 2021 году в Содружестве председательствует Беларусь. Конечно, работать в таких непростых условиях – при затянувшейся пандемии, не таком быстром развитии торгово-экономических отношений, как хотелось бы, и колоссальном давлении извне – очень сложно.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-4

Александр Лукашенко: думают, что это далеко, не у нас. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в Беларуси такое возможно

Очевидно, что, двигаясь дальше (речь об интеграции), мы станем только сильнее. Это понимают все государства-участники СНГ. Абсолютно неизменный приоритет белорусской внешней политики – укрепление связей внутри Содружества. И во главе всего – продолжение развития общего экономического пространства. В этом направлении не менее существенен и вопрос торговых барьеров. Их устранение – большой дивиденд интеграции.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу – и ЕврАзЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над «i», принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент – это экономика.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-10

Александр Лукашенко: Порошенко просто вытаскивали из СНГ, а я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это?»

Сегодня политика в тесной связи с пандемией. Большое внимание на встрече уделили и проблеме коронавируса. Борьба с ним только сплотила наши страны. COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты, потому вопрос вакцинации – по сути, спасение своих людей – номер один в странах СНГ.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-13

Кстати, проверенные временем вакцины специалисты называют одним из важнейших достижений медицины. По данным ВОЗ, разработанные препараты каждый год спасают миллионы людей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-16

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Проблемы есть, это и не скрывают. С их решением не стоит затягивать. Надо работать на общий результат, и тогда в плюсе останутся все.

Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ-19

Александр Лукашенко на заседании глав правительств СНГ: давайте не будем собачиться по мелочам

В конце встречи глава государства попросил передать главам государств-участниц Содружества приглашение посетить Беларусь осенью: 15-го октября планируется проведение заседания Совета глав государств СНГ. Мероприятие будет приурочено к 30-летнему юбилею Содружества.

# СНГ # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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