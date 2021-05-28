Александр Лукашенко: настало время принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений СНГ

Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Держаться ближе и плотнее работать особенно в экономике – именно эти ключевые предложения нашей страны озвучил Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран СНГ. Еще накануне во время беседы с председателем Исполнительного комитета организации Сергеем Лебедевым глава государства рассказал о намерениях добавить конкретики в деятельность интеграционного объединения. Так каким же видят будущее Содружества главы правительств и какие задачи сейчас стоят перед СНГ? Подробности у Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Наконец-то стороны встречаются не за «виртуальным столом», а воочию. Это первым делом подчеркнул глава государства 28 мая на встрече во Дворце Независимости. Президент отметил: приехав в Минск, гости сами убедились, что, несмотря на внешнее давление и значительные атаки на страну, в Беларуси спокойно. И визит высоких гостей – тому подтверждение. В 2021 году в Содружестве председательствует Беларусь. Конечно, работать в таких непростых условиях – при затянувшейся пандемии, не таком быстром развитии торгово-экономических отношений, как хотелось бы, и колоссальном давлении извне – очень сложно.

Александр Лукашенко: думают, что это далеко, не у нас. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в Беларуси такое возможно Очевидно, что, двигаясь дальше (речь об интеграции), мы станем только сильнее. Это понимают все государства-участники СНГ. Абсолютно неизменный приоритет белорусской внешней политики – укрепление связей внутри Содружества. И во главе всего – продолжение развития общего экономического пространства. В этом направлении не менее существенен и вопрос торговых барьеров. Их устранение – большой дивиденд интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу – и ЕврАзЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над «i», принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент – это экономика.

Александр Лукашенко: Порошенко просто вытаскивали из СНГ, а я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это?» Сегодня политика в тесной связи с пандемией. Большое внимание на встрече уделили и проблеме коронавируса. Борьба с ним только сплотила наши страны. COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты, потому вопрос вакцинации – по сути, спасение своих людей – номер один в странах СНГ.

Кстати, проверенные временем вакцины специалисты называют одним из важнейших достижений медицины. По данным ВОЗ, разработанные препараты каждый год спасают миллионы людей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний.