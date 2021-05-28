Новости экономики за 28.05.2021

Новости Беларуси. Как объединение частного и государственного бизнеса поможет создавать дешевый и конкурентоспособный продукт с высоким экспортным потенциалом? Когда в ЕАЭС запустят поисковую систему для получения доступа к информации о свободных рабочих местах по всему союзу? С деловым обзором пятницы в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей присоединился к программе импортозамещения

РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ МЕТАЛЛА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ Российский союз поставщиков металлопродукции изучает возможности для наращивания объемов продаж российского металла через белорусскую биржевую площадку. Сегодня во всем мире растет спрос на металл, и, по мнению аналитиков, он еще не достиг своего пика. Ценовой фактор оказывает существенное влияние на динамику развития рынка металлопродукции. Это особенно актуально для Беларуси, которая ежегодно импортирует свыше 2 миллионов тонн черного металлопроката для нужд промышленного сектора. Поэтому так актуально наладить тесное взаимодействие между российскими и белорусскими предприятиями, обеспечив надежную платформу для взаимовыгодного сотрудничества.