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Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина

28 мая 2021 15:38
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Новости Беларуси. С коронавирусом страны СНГ борются с помощью в том числе и российской вакцины «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поблагодарил партнеров за предоставленные технологии. Как только на рынке появится белорусский препарат, это будет общая вакцина, – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда говорили: Россия – лидер, лидер, лидер. Вот Россия и показала, что она действительно лидер. Михаил Владимирович, мы благодарны, и вам лично, потому что президент принимал решение, вам пришлось его исполнять – за то, что вы помогли нам. Да и всем, вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует и штаммы появляются новые. И дай бог, чтобы эти наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии – мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы.

Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина-4

Более того, как я недавно говорил, в лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией населения благодаря России и выпуску по их технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется. И мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина – так, как и с Россией. Как поступила Россия, точно так и мы поступим.

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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