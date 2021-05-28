Александр Лукашенко – главам правительств СНГ: если у нас всё получится, считайте, что это наша общая вакцина

Новости Беларуси. С коронавирусом страны СНГ борются с помощью в том числе и российской вакцины «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поблагодарил партнеров за предоставленные технологии. Как только на рынке появится белорусский препарат, это будет общая вакцина, – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда говорили: Россия – лидер, лидер, лидер. Вот Россия и показала, что она действительно лидер. Михаил Владимирович, мы благодарны, и вам лично, потому что президент принимал решение, вам пришлось его исполнять – за то, что вы помогли нам. Да и всем, вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует и штаммы появляются новые. И дай бог, чтобы эти наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии – мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы.