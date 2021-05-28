Александр Лукашенко: Порошенко просто вытаскивали из СНГ, а я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это?»

Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, корреспондент:

Каждый шаг должен быть обдуманным. Ведь стоит только посмотреть на Украину: что происходит и, главное, как. Вышла она из СНГ – и что из этого? Стали лучше жить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Передо мной, перед глазами, стоит опыт Украины. Выход из СНГ. Тогда это было при Порошенко. Я помню этот разговор, когда он мне первому сказал: «Александр Григорьевич, мы хотим выйти из СНГ», и так далее. Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Ну скажи, зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» Он пытался мне что-то говорить. Ясно, почему он выходил – его просто оттуда вытаскивали.