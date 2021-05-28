Александр Лукашенко: Порошенко просто вытаскивали из СНГ, а я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это?»
Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Каждый шаг должен быть обдуманным. Ведь стоит только посмотреть на Украину: что происходит и, главное, как. Вышла она из СНГ – и что из этого? Стали лучше жить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передо мной, перед глазами, стоит опыт Украины. Выход из СНГ. Тогда это было при Порошенко. Я помню этот разговор, когда он мне первому сказал: «Александр Григорьевич, мы хотим выйти из СНГ», и так далее. Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Ну скажи, зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» Он пытался мне что-то говорить. Ясно, почему он выходил – его просто оттуда вытаскивали.
Я ему простую вещь сказал: «Хорошо, выйти ты всегда успеешь», – и Михаилу Саакашвили об этом говорил, – «а вот войти обратно много будет издержек, много будет проблем». Ну и в конце концов, что за проблема? Ну, не хочешь приезжать на СНГ – не приезжай, пришли посла, пусть посол побудет, посмотрит, посидит, доложит тебе. Что тут в СНГ мы такое творим, что может мешать независимости и прочему Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор. Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну и что? Вот результат.