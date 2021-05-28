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Александр Лукашенко на заседании глав правительств СНГ: давайте не будем собачиться по мелочам

28 мая 2021 23:26
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Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на заседании глав правительств СНГ: давайте не будем собачиться по мелочам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, жизнь такая короткая – как мгновение пролетает. И когда мы порой начинаем спорить на ровном месте, делить рубль на четыре части или на 1 000 кубов газа не можем установить какую-то цену, в то время как в Туркменистане его девать некуда, начинаем выгадывать – это ненормально.

Наша жизнь пролетит мгновенно. И мы с Владимиром Владимировичем Путиным последний раз встречались, в таком философском плане обсуждали эту проблему. Знаете, пришли к тому, что немного осталось времени, когда, может быть, как минимум не в таком объеме нужны будут нефть и газ. Поэтому давайте не будем собачиться по мелочам. Мы в Беларуси это почувствовали. Поэтому не теряйте то, что есть. Берегите то, что есть. Давайте будем добавлять к тому, что есть, а не терять его.

Александр Лукашенко на заседании глав правительств СНГ: давайте не будем собачиться по мелочам-4

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# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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