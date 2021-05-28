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Беларусь вводит индивидуальное лицензирование украинского импорта

28 мая 2021 20:56
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Новости Беларуси. Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписано Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вводит индивидуальное лицензирование украинского импорта-1

Решение обусловлено тем, что Украина систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре стран СНГ. Ко всему прочему, соседняя страна первой неоднократно заявляла об очередном введении пошлин в отношении Беларуси.

Беларусь вводит индивидуальное лицензирование украинского импорта-4

Александр Гурьянов, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которая Украина принимала в отношении Беларуси. Мы многократно предлагали украинской стороне, в том числе были обращения на уровне премьер-министра, были обращения на уровне сопредседателя Межправительственной комиссии, были обращения на уровне внешнеторгового регулятора, коим является в Республике Беларусь Министерство иностранных дел. Проводить консультации, использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях мы провели де-факто, уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси, где нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Республики Беларусь почему-то стали расцениваться как недружественные, дискриминационные и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину.

Беларусь вводит индивидуальное лицензирование украинского импорта-7

При этом в Министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что Беларусь в любой момент готова к переговорам, дабы вернуть в полном объеме режим свободной торговли. Но только после того, как Украина пересмотрит меры, принятые в отношении Беларуси, которые ограничивают конкуренцию со стороны белорусских производителей.

# Беларусь-Украина # Экономика # Александр Гурьянов # Фотофакт

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