750 млн долларов в бюджет страны – Беларусь планирует увеличить экспорт строительных услуг

Новости Беларуси. Введение санкций прямо или косвенно затронуло все отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Строительная – не исключение. Серьезных проблем, впрочем, удается избегать: ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, а экспортные мощности наращиваются. В 2022 году на зарубежных стройках планируем заработать 750 миллионов долларов. И это серьезный рост к прошлому году. Больше всего – почти 80 % – строим в России. Чаще в ближних к нам регионах – Калуга, Брянск, Псков, Ленинградская, Московская, Воронежская области. Причем «под ключ» возводим не только жилье и социальные объекты. Работаем на важнейших промышленных стройках. Нефтеграды в Сибири, агрогородки в Венесуэле, панельные районы в России и роскошные жилые комплексы даже в Мексике. Где и почему востребованы белорусские строители, разбиралась Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Пока Запад старательно закрывает экономические двери для Беларуси, наши компании ставят свои двери, окна и стены, но в более дружелюбных локациях. Значительно увеличить экспорт строительных услуг в 2022 году Беларусь рассчитывает вопреки санкционной географии.

Ставка на +25 % к уровню прошлого года, или 750 миллионов долларов в бюджет страны. Амбициозно, но оправданно. Белорусские строители – своего рода бренд, имидж которого формировался годами. Эксперты объясняют успехи сферы просто: в стране сохранилась сильная архитектурная и строительная школа, качество зачастую на голову выше чем у конкурентов, а еще наши специалисты уважают трудовую дисциплину, что определенно подкупает заказчиков. Ручиться за результат не стыдно даже Президенту. Читайте здесь и здесь.

Очаг культуры на Дальнем Востоке, к которому белорусы в самом прямом смысле прикладывают руку. В апреле объект оценил Александр Лукашенко, тогда на площадке работало 44 наших земляка. Сейчас на острове Русском, где возводится многофункциональный образовательный центр, наших строителей гораздо больше, и для российских регионов это тенденция.

Денис Ячменев, начальник управления внешнеэкономической деятельности РУП «Белстройцентр»:

Был создан «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» в 2016 году. В него вошли 18 ведущих строительных организаций строительного комплекса Республики Беларусь, 17 тысяч работающих квалифицированных специалистов. При выделении земельного участка мы осуществляем строительство под ключ вместе с проектированием, строительством самого объекта и введением его в эксплуатацию с дальнейшей передачей в муниципальную собственность с привлечением кредитных средств банков в рамках экспортного кредитования, поэтому эта схема довольно-таки зарекомендовала себя на территории Российской Федерации и активно используется в регионах. И мы расширяем ежегодно количество регионов, куда мы поставляем свои услуги.

Отпускать белорусские бригады на родину не спешат. Во-первых, в России наметилась нехватка подрядчиков, когда гости из Средней Азии стали массово возвращаться домой, где развернулся строительный бум. Во-вторых, квалификация белорусов – находка для любого застройщика. Им доверяют самое важное – социальную инфраструктуру (детские сады, школы, больницы и стадионы).

Денис Ячменев:

Нами успешно реализовано семь социальных проектов в Российской Федерации, из которых четыре школы и три детских садика. На стадии ввода в эксплуатацию находится три объекта, это два детских садика и школа в городе Медынь Калужской области. Мы не зря остановились возле этого макета. Это один из нами реализованных объектов – школа в городе Кондрово Калужской области на 1 000 мест. Этот объект был построен за 16 месяцев вместе со сносом старого здания 37-го года постройки. В состав школы входят 58 учебных классов, два спортивных зала, стадион, хоккейные площадки, игровые площадки и многие другие помещения, необходимые для школы. Сдали мы этот объект в конце 2020 года.

Ксения Худолей:

Насколько в процентном соотношении она белорусская? Я имею в виду по материалам. Денис Ячменев:

Мы максимально стараемся наполнить наши объекты белорусскими материалами. Если говорить о фасадах, утеплителях, плитке, сантехнике и других составляющих этого объекта, то они белорусские.

Высший пилотаж – промышленное строительство. Эта ниша считается премиальной и самой прибыльной. В портфеле белорусских проектов такие примеры есть. Работы на новой линии производства цемента в Чеченской Республике, на Петербургском нефтяном терминале, комплексе по перевалке в Морском торговом порту Усть-Луга, в аэропорту Геленджика. Вот-вот белорусы отправятся помогать с космодромом Восточный. Начнут с возведения жилых кварталов, в этом отечественные компании себя зарекомендовали. Николай Межевич: белорусские строители не дешевые, это качественные строители. Подробности. Сеть белорусских кварталов в России расширяется соразмерно росту их популярности. Этот экспортный проект начинался со Смоленска и концепции «доступно, качественно, быстро». После масштабной модернизации всех домостроительных комбинатов республики появилась возможность строить дома любой этажности и квартиры с массой вариантов по площади и планировке.

Виктор Чеботков, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Гомельского ДСК:

На нашем комбинате с 2008 по 2013 год произошла технологическая модернизация с заменой всего оборудования. Этот толчок и позволил выйти на зарубежные рынки Российской Федерации. В городе Калуга было освоено и построено шесть домов на общую площадь 32,7 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время ведется строительство 3-секционного 10-этажного жилого дома. Комбинату пришлось вести строительство в Смоленске, мы там построили два жилых дома на общую площадь 12,5 тысячи квадратных метров. Мы также построили в Обнинске один жилой дом, 4-подъездный, 16-этажный. В городе Калуга мы прорабатываем вопрос в 2023-2024 годах построить еще три жилых дома.