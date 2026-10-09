Новости по тегу #Строительство

Об этом сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.
Такой подарок люди получили в преддверии областного фестиваля-ярмарки «Дожинки».
Президент отметил, что зачастую новые квадратные метры возводятся не под реальную потребность предприятий и граждан, а для выполнения доведенных заданий.
Жилищный вопрос в Беларуси традиционно остается на личном контроле главы государства.
Последняя из 16 многоэтажек сдана в микрорайоне Лядище-2. В доме 119 квартир, 43 из них – арендные. Новый микрорайон начали возводить в 2021 году.
На объекте занято около 60 специалистов и несколько единиц техники. Ведутся монтажные работы, параллельно прокладываются инженерные сети. Основные работы строители планируют завершить уже в этом году.
«Для обеспечения социальных обязательств города сегодня мы уже подготовились и начинаем строительство очень большого жилого даже не микрорайона, а района. Зеленый Бор, который находится сразу за кольцевой дорогой, в Партизанском районе».
Почти 10 тысяч «квадратов» арендного жилья уже сдали в Минске с начала 2026 года. Основное строительство сейчас развернулось в Лошице-10, Масюковщине, а также в границах улиц Геологическая, Карвата и Связистов.
В Минской области в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья.
Также оптимизированы административные процедуры: местные органы власти теперь рассматривают заявление о включении объекта в перечень в течение 5 рабочих дней вместо 10, а срок принятия решения о включении (или об отказе во включении) сокращен с 6 до 5 рабочих дней.
Параллельно на территории 6-й городской клинической больницы возводится современный Центр травматологии и ортопедии.
Жилье спроектировано по принципу двухкомнатных квартир со своими кухнями и санузлами. В корпусе «А» строительная готовность составляет уже 95%. В блоке «Б» сейчас активно идут отделочные работы. Наводится порядок вокруг здания.
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