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Новости по тегу #Строительство

Беларусь за 2025-й на экспорте строительных услуг заработала 1,4 млрд долларов
09 октября 2026 06:37

Беларусь за 2025-й на экспорте строительных услуг заработала 1,4 млрд долларов

В Кореличах открыли новый многоэтажный дом на 49 квартир
24 сентября 2026 17:55

В Кореличах открыли новый многоэтажный дом на 49 квартир

Ориентир на реальную потребность и экономику регионов: Лукашенко о задачах в жилищном строительстве
22 сентября 2026 13:33

Ориентир на реальную потребность и экономику регионов: Лукашенко о задачах в жилищном строительстве

Лукашенко: арендное жилье должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач
22 сентября 2026 10:38

Лукашенко: арендное жилье должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач

Приоритет – возведению электродомов! В Борисовском районе продолжается застройка нового микрорайона
21 сентября 2026 14:00

Приоритет – возведению электродомов! В Борисовском районе продолжается застройка нового микрорайона

На 40 и 60 квартир: когда достроят новые дома в Марьиной Горке?
11 сентября 2026 14:56

На 40 и 60 квартир: когда достроят новые дома в Марьиной Горке?

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома
06 сентября 2026 19:07

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году
03 сентября 2026 11:21

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году

В Клецке готовится к сдаче 32-квартирный дом
03 сентября 2026 07:46

В Клецке готовится к сдаче 32-квартирный дом

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов
01 сентября 2026 18:14

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года
31 августа 2026 17:42

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года

Строительство общежития на ул. Выготского в Минске выходит на финишную прямую
26 августа 2026 08:07

Строительство общежития на ул. Выготского в Минске выходит на финишную прямую