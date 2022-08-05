Новости экономики за 05.08.2022

Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов. Какие возможности открылись для бизнеса? Золотовалютные резервы страны растут второй месяц подряд. О каких цифрах идет речь? И заменит ли газировка белорусского производства мировые бренды, ушедшие с российского рынка?

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО ВЗЛЕТЕЛИ ВВЕРХ НА ФОНЕ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ НА ТАЙВАНЕ

Российские частные инвесторы наращивают вложения в золотые слитки. Счет идет уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от одного килограмма. Спрос на слитки вырос сразу после введения налоговых послаблений. Отменили 20-процентный НДС при покупке слитка. Сейчас спросом пользуются слитки всех размеров – от 1 грамма до 12,5 килограмма. Напомним, котировки золота поднялись до 1 805 долларов за унцию (чуть больше 28 граммов) на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Однако затем они скорректировались до 1 780 долларов, так как дальнейшей эскалации напряженности не произошло.

Такова панорама делового мира сегодня.

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