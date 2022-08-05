Вместо Сoca-Сola белорусская «Бела-Кола»: напитки из Беларуси готовы заменить в России мировой бренд

Новости Беларуси. Белорусские предприятия опeративно адaптируются к рaботе в новых условиях. На фоне ухода с рынка России западных товаров белорусские пользуются повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские предприятия опeративно адaптируются к рaботе в новых условиях. На фоне ухода с рынка России западных товаров белорусские пользуются повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители большого бизнеса союзных государств подписали меморандум о расширение деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую «Бела-колу». Отечественные производители сохранили импортные технологии производства данного напитка. Он будет по качеству ничем не уступать западному аналогу.
Оба мировых бренда – и Pepsi, и Coca-Cola – начинали свое производство в Беларуси на заводе безалкогольных напитков. Тогда предприятие полностью модернизировали. Наши специалисты получили опыт, изучили технологии и контроль качества передовых производств напитков. Это стало базой для дальнейшей разработки и выпуска собственной линейки газировок.
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