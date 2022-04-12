«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»

Новости Беларуси. Беларусь готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития космодрома «Восточный». Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общие интересы в космической отрасли 12 апреля детально обсуждают президенты Беларуси и России. Общение лидеры начали в воздухе во время облета космодрома на вертолете. «Восточный» – один из самых масштабных проектов России. Строительство первого стартового комплекса началось еще в 2012 году.

Сейчас специалисты работают над второй площадкой. Возведение космодрома, особенно в природных условиях Амурской области, – сложная инженерно-техническая задача, потому к работе привлечены лучшие специалисты России. Белорусы также готовы оперативно присоединиться к возведению площадки.

Во время общения с космонавтами и работниками космодрома Владимир Путин отметил, что белорусские специалисты в ближайшее время получат возможность участвовать в развитии космодрома «Восточный». В свою очередь наш президент заверил, что мы оперативно направим своих строителей и специалистов.

– Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Беларуси на космодроме «Восточный»?

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Александр Григорьевич? Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За нами не заржавеет. – Это радует, спасибо.

Александр Лукашенко:

Владимир Владимирович рассказывает, вы тут говорите «санкции». А я Дмитрию говорю: «Знаете, вот тут ощущение – санкций нет». Все свое, все делаете вы своими руками. Чего мы паримся тут из-за этих санкций. Что мы, дома не построим? Построим. Все сделаем. Время надо немножко.