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«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»

12 апреля 2022 11:01
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Новости Беларуси. Беларусь готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития космодрома «Восточный». Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-1

Общие интересы в космической отрасли 12 апреля детально обсуждают президенты Беларуси и России. Общение лидеры начали в воздухе во время облета космодрома на вертолете. «Восточный» – один из самых масштабных проектов России. Строительство первого стартового комплекса началось еще в 2012 году.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-4

Сейчас специалисты работают над второй площадкой. Возведение космодрома, особенно в природных условиях Амурской области, – сложная инженерно-техническая задача, потому к работе привлечены лучшие специалисты России. Белорусы также готовы оперативно присоединиться к возведению площадки.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-7

Во время общения с космонавтами и работниками космодрома Владимир Путин отметил, что белорусские специалисты в ближайшее время получат возможность участвовать в развитии космодрома «Восточный». В свою очередь наш президент заверил, что мы оперативно направим своих строителей и специалистов.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-10

Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Беларуси на космодроме «Восточный»?

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-13

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Александр Григорьевич?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За нами не заржавеет.

Это радует, спасибо.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-16

Александр Лукашенко:
Владимир Владимирович рассказывает, вы тут говорите «санкции». А я Дмитрию говорю: «Знаете, вот тут ощущение – санкций нет». Все свое, все делаете вы своими руками. Чего мы паримся тут из-за этих санкций. Что мы, дома не построим? Построим. Все сделаем. Время надо немножко.

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»-19

Эту тему продолжили и на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты общаются в формате «один на один». Среди важных вопросов – в целом развитие двусторонних отношений, совместные меры по противодействию западным санкциям, обстановка в регионе и мире, события в Украине.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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