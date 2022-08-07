Политолог: сейчас у белорусов отличная возможность нарастить долю на рынке лифтов в России

Новости Беларуси. Введение санкций прямо или косвенно затронуло все отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Строительная – не исключение. Серьезных проблем, впрочем, удается избегать: ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, а экспортные мощности наращиваются. В 2022 году на зарубежных стройках планируем заработать 750 миллионов долларов. И это серьезный рост к прошлому году. Больше всего – почти 80 % – строим в России. Чаще в ближних к нам регионах – Калуга, Брянск, Псков, Ленинградская, Московская, Воронежская области. Причем «под ключ» возводим не только жилье и социальные объекты. Работаем на важнейших промышленных стройках. Нефтеграды в Сибири, агрогородки в Венесуэле, панельные районы в России и роскошные жилые комплексы даже в Мексике.

Где и почему востребованы белорусские строители, разбиралась Ксения Худолей.