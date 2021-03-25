Александр Лукашенко – губернатору Приморского края: «Владивосток далеко, но он нам не чужой»

Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси с Приморским краем не могут помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию. Об этом 25 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с главой этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Приморского края в Беларуси частый гость. В последний раз – полгода назад. И такое тесное взаимодействие, конечно, в положительном ключе сказалось на двусторонних экономических отношениях.

Так, по результатам первых двух месяцев 2021 года, товарооборот превысил два миллиона долларов. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова поставлять в регион все необходимое – от продуктов питания до техники. К слову, именно белорусская техника буквально спасла жителей Владивостока в декабре 2021 года, когда город накрыл ледяной дождь. Как результат, в ближайшие два года регион планирует закупить 400 машин. Глава нашего государства в свою очередь отметил, что Беларусь готова поделиться опытом по любым интересующим направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вместе нацелены на конкретный результат, и нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь.

Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации, он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет.

Если касаться темы наших сегодняшних переговоров, должен сказать, что Приморский край – давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой.