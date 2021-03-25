Александр Лукашенко – губернатору Приморского края: «Владивосток далеко, но он нам не чужой»
Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси с Приморским краем не могут помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию. Об этом 25 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с главой этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернатор Приморского края в Беларуси частый гость. В последний раз – полгода назад. И такое тесное взаимодействие, конечно, в положительном ключе сказалось на двусторонних экономических отношениях.
Расширить линейку белорусских продуктов и обновить свою технику. Чем интересуется делегация Приморского края в Минске?
Так, по результатам первых двух месяцев 2021 года, товарооборот превысил два миллиона долларов. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова поставлять в регион все необходимое – от продуктов питания до техники. К слову, именно белорусская техника буквально спасла жителей Владивостока в декабре 2021 года, когда город накрыл ледяной дождь. Как результат, в ближайшие два года регион планирует закупить 400 машин. Глава нашего государства в свою очередь отметил, что Беларусь готова поделиться опытом по любым интересующим направлениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вместе нацелены на конкретный результат, и нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь.
Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации, он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет.
Если касаться темы наших сегодняшних переговоров, должен сказать, что Приморский край – давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой.
После нашей последней с вами встречи заметно активизировались деловые контакты: проведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству между нашей страной и Приморским краем. Регион посетили многие руководители белорусских предприятий.
Знаю, что у вас огромный интерес к строительной отрасли – тоже вы знаете, что мы можем: любой объект под ключ, пожалуйста, мы готовы работать в Приморье. Мы готовы поделиться опытом по любым направлениям, которые вас интересуют. Учитывая, что вы очень большой друг Беларуси, у нас абсолютно нет закрытых тем для обсуждения, мы можем принять любое решение, что касается Беларуси. Да и вы, я убежден в этом. Поэтому сегодняшний наш разговор... Если у нас будут какие-то нерешенные вопросы, мы можем их решить прямо здесь, не выходя из этого зала.