Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 55,5 млн долларов за месяц

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны демонстрируют рост второй месяц подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За июль плюс 55,5 миллиона долларов.

В июне они также подросли на 96,6 миллиона. По состоянию на 1 августа ЗВР составили 7 миллиардов 561,7 миллиона долларов. Запасы международных резервов Нацбанк обычно увеличивает за счет покупки валюты на бирже и ее поступлений в бюджет после крупных экспортных поставок. Однако помимо доходов есть и валютные расходы: ежемесячно правительство Беларуси выплачивает ту или иную сумму по внешним и внутренним долгам.