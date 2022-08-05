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Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 55,5 млн долларов за месяц

05 августа 2022 14:57
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны демонстрируют рост второй месяц подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За июль плюс 55,5 миллиона долларов.  

Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 55,5 млн долларов за месяц-1

В июне они также подросли на 96,6 миллиона. По состоянию на 1 августа ЗВР составили 7 миллиардов 561,7 миллиона долларов. Запасы международных резервов Нацбанк обычно увеличивает за счет покупки валюты на бирже и ее поступлений в бюджет после крупных экспортных поставок. Однако помимо доходов есть и валютные расходы: ежемесячно правительство Беларуси выплачивает ту или иную сумму по внешним и внутренним долгам.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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