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Николай Межевич: белорусские строители не дешёвые, это качественные строители

07 августа 2022 16:18
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Новости Беларуси. Введение санкций прямо или косвенно затронуло все отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Строительная – не исключение. Серьезных проблем, впрочем, удается избегать: ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, а экспортные мощности наращиваются. В 2022 году на зарубежных стройках планируем заработать 750 миллионов долларов. И это серьезный рост к прошлому году. Больше всего – почти 80 % – строим в России. Чаще в ближних к нам регионах – Калуга, Брянск, Псков, Ленинградская, Московская, Воронежская области. Причем «под ключ» возводим не только жилье и социальные объекты. Работаем на важнейших промышленных стройках. Нефтеграды в Сибири, агрогородки в Венесуэле, панельные районы в России и роскошные жилые комплексы даже в Мексике.  

Где и почему востребованы белорусские строители, разбиралась Ксения Худолей.  

Николай Межевич: белорусские строители не дешёвые, это качественные строители-1

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН (Россия):
Белорусские строители себя зарекомендовали хорошо, но без пиара в хорошем смысле слова не работает ничего. Поэтому здесь не надо стесняться, проводить не общие базовые форумы, такие как Форум регионов, а проводить специализированные мероприятия для строителей, может быть, с небольшим участием политиков, политологов. Белорусские строители не есть дешевые строители. Это другое. Это качественные строители. Речь, на мой взгляд, должна идти о специальном строительстве. Это может быть все от Камчатки до Калининграда, так что добрая воля, а может быть, и определенная государственная поддержка помогли бы этому процессу.

750 млн долларов в бюджет страны – Беларусь планирует увеличить экспорт строительных услуг. Подробности.

# Строительство # общество # Николай Межевич # Ксения Худолей # Фотофакт

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