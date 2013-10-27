Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Пьяных водителей отныне будут лишать авто. Правда, пока только так называемых «повторников». На неделе вступил в силу закон, который призван улучшить порядок на дорогах.

За первую поездку под градусом нарушителю придется основательно раскошелиться. А попался повторно в течение года – остался не только без внушительной суммы денег, но еще и без машины.

Наказание конфискацией будет применяться ко всем задержанным вне зависимости от права собственности на транспортное средство и национальности. Исключение из правил – угнанные авто.

К слову, первый кандидат на конфискацию был задержан в Бресте. Его авто уже на штрафстоянке. На последние сутки свои «повторники» появились уже почти в каждом регионе Беларуси. Что это – «авось пронесет» или «пьяному море по колено»?

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый не справился с управлением и при совершении опасного поворота столкнулся с деревом. У него в салоне автомобиля находились еще 2 человека. Согласно данным медицинского освидетельствования, которое имеется в материалах уголовного дела, количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,6 промилле.

В этой страшной аварии Николай Марчук потерял сына. Похоронили парня несколько дней тому. Ему было 17. Только начинал жить. В следующем году уже хотел пойти на свой хлеб. Заканчивал строительное училище. Стоя на могиле, отец едва сдерживает слезы. От обиды он уже не может ни плакать, ни говорить.

Николай Марчук:

Грусть, обида. Ну, что у меня на душе может быть? Я еще более-менее выдержанный, как мужик. А вот матери как это перенести? Мужчины по-отдельному переживают. Женщине, матери, как выдержать?

Понимая, что сына уже не вернуть, он не может смириться с мыслью, что линию жизни его ребенка пересекла рюмка водки. Будь водитель трезвым, возможно, ничего не случилось бы. И для него, как родителя, по сути, уже не важно, какое наказание понесет убийца. Но в одном он уверен точно: карать таких надо строго. Ведь уходят невинные жизни.

Николай Марчук:

Он отбудет свой срок, а человека не будет. Жестче там или не жестче. Ему, я же говорю, Бог судья.

Николай и сам водитель. Обычный трудяга. Никогда не понимал, и уже точно не поймет того, кто за руль садится подвыпившим.

А таким на дорогах – море по колено. На неделе в Бресте пьяный водитель не справился с управлением и выскочил на тротуар с пешеходами. Девушка успела отскочить, смерть мужчины констатировали на месте. Дома его не дождались трое детей.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Управления внутренних дел Брестского облисполкома:

Водитель после того, когда совершил наезд на пешехода, продолжил движение в дворовую территорию.

Но далеко уехать водитель не успел. Скрывшегося с места ДТП убийцу, задержал очевидец. Автомобилист оказался не только в нетрезвом уме, но и не в здравой памяти.

Игорь Юзефович, очевидец ДТП:

Я говорю: «Слушай, ты человека сбил!» Он говорит: «Где?» Я говорю: «Пойдем, покажу!» Я его привел, он стал еще посмотрел тоже на человека, которого он сбил, посмотрел, что он весь в крови. Люди там говорят: «Вот уехал». Я говорю: «Кто уехал? Вон он стоит, я его привел». Люди были готовы просто его растерзать.

Это ДТП произошло аккурат накануне вступления в силу нововведений в отношении пьяных водителей. Зачитывать приговор виновнику суд будет, опираясь на уже устаревшие карательные меры. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

С введением новых антиалкогольных мер нетрезвых на дорогах стало меньше, но не намного. Только за первые сутки действия закона по стране были задержаны 77 человек.

Вступившие в силу антиалкогольные поправки значительно ужесточают ответственность за езду «под мухой». Штрафы увеличились почти в трое: от 50 до 100 базовых нетрезвым придется заплатить за первую поездку. Повторное задержание грозит конфискацией авто. Нововведение, правда, не распространяется на угнанные машины.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Автомобиль, на котором передвигался водитель, конфискуется. Независимо от того, кто является собственником этого транспортного средства. Кроме того усиливается ответственность для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли или получили ранения люди. В этом случае, если погибли 2 и более человека, водитель может лишиться свободы сроком до 10 лет.

При разработке так называемого «сухого закона» для водителей учитывался и международный опыт. В Англии, например, за езду в нетрезвой памяти бьют по карману. Именно здесь самые высокие в Европе штрафы – более 7 тысяч евро. Во Франции в случае тяжких последствий аварии расплачиваются собственной свободой. В Сингапуре пьяного автомобилиста могут выпороть. Японцы наказывают даже попутчиков нетрезвых водителей. Но дальше всех пошел Китай. Одного автомобилиста, который будучи «под мухой» устроил страшную аварию, приговорили к расстрелу.

По статистике ежегодно в Беларуси задерживают более 40 тысяч нетрезвых водителей. Каждый десятый садится за руль повторно. И каждое десятое ДТП совершается «под градусом». Ужесточение ответственности просто назрело.

Людмила Михалькова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Раньше, может быть, не было столько автомобилей, люди были, водители были более культурные на дорогах. От этого и количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается. И, естественно, задержание в нетрезвом состоянии водителей. Поэтому решили, что пора уже ставить точку, пора уже какие-то меры более серьезные принимать, если не действует на человека административное взыскание за управление в нетрезвом состоянии. Значит, перешли к уголовное ответственности. Ну, и последующее – к конфискации.

Вот кадры из Гродненского отделения милиции. Водитель настолько пьян, что как говорят в народе, лыка не вяжет. Повязали его «по наводке». Бдительные жители дачного поселка, заметив хмельной стиль вождения, сразу же позвонили, куда надо.

Вячеслав Шпаровский, инспектор ДПС ГАИ Управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

Данный гражданин был нами задержан, у него имелись признаки алкогольного опьянения, он был доставлен на медосвидетельствование, то есть факт употребления спиртного подтвердился.

Сухой закон для него пусть и не писанный, но о том, что подвыпивший автомобилю не товарищ, этот водитель хоть и на пьяную голову, но рассуждает вполне трезво.

Задержанный:

А я бы, я бы, уважаемый человек, кто пьяный за рулем, пожизненно лишал бы. Расстреливал бы, понимаешь? Я приехал на дачу вывезти мусор. Нет. Сделать машину, ремонтировать машину надо было, менять крыло. Заодно вывезти мусор, так? Проехал пару метров.

В какую сумму обойдется хмельной заезд, водителю, конечно, объяснили. Вероятно, после оплаты штрафа он больше не сядет за руль нетрезвым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.