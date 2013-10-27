В Беларуси уже появились первые кандидаты на конфискацию автомобиля за езду «под градусом»

Новости Беларуси. Закон в действии. Буквально несколько дней назад в Беларуси усилилась ответственность за езду «под градусом». А тем временем уже появились первые кандидаты на конфискацию авто.

Так, перспектива остаться без машины есть у минчанина. Мужчина уже второй раз в этом году попался пьяным за рулем. Внимание инспекторов в этот раз привлекла неуверенная манера езды. На требование остановиться водитель отреагировал адекватно и скрыться не пытался. В крови было обнаружено 1 промилле алкоголя.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Учитывая тот факт, что водитель сейчас попался повторно, и учитывая поправки в законодательство, на данный момент в отношении этого водителя вступает в силу уже уголовная ответственность, статья которой предусматривает конфискацию автомобиля вне зависимости от собственника авто плюс ограничение или лишение свободы сроком до двух лет, также штраф и лишение водительского удостоверения.

К слову, еще одного пьяного «повторника» задержали в Бресте. Им оказался 29-летний мужчина, причем в этом году он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Автомобиль, принадлежащий водителю, помещен на штрафстоянку до суда. Материалы переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.