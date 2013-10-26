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Авария в Скиделе. Пострадали 4 человека

26 октября 2013 17:20
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Новости Беларуси. В Скиделе  ДТП с автобусом. 4 человека пострадали.

Машина с 47 пассажирами выезжала на трассу в направлении Минска. В этот момент в неё врезалась легковушка. Серьезно пострадал её водитель и пассажир – они находятся в реанимации. Еще два человека, находившиеся в машине - госпитализированы. Из  пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля неправильно выбрал скорость, из-за этого потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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