Авария в Скиделе. Пострадали 4 человека

Новости Беларуси. В Скиделе ДТП с автобусом. 4 человека пострадали.

Машина с 47 пассажирами выезжала на трассу в направлении Минска. В этот момент в неё врезалась легковушка. Серьезно пострадал её водитель и пассажир – они находятся в реанимации. Еще два человека, находившиеся в машине - госпитализированы. Из пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля неправильно выбрал скорость, из-за этого потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.