В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. В Борисове грузовик насмерть сбил пешехода.
По информации УВД Минского облисполкома, авария произошла утром двадцать седьмого сентября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 46-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на тротуар.
Произошел наезд на 38-летнюю женщину-пешехода. Она скончалась в машине скорой помощи.
Водитель был трезвым, техосмотр у автомобиля отсутствует.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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