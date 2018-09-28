В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. В Борисове грузовик насмерть сбил пешехода.

По информации УВД Минского облисполкома, авария произошла утром двадцать седьмого сентября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 46-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на тротуар.

Произошел наезд на 38-летнюю женщину-пешехода. Она скончалась в машине скорой помощи.

Водитель был трезвым, техосмотр у автомобиля отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело.