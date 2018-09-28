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В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину

28 сентября 2018 07:28
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Новости Беларуси. В Борисове грузовик насмерть сбил пешехода.

По информации УВД Минского облисполкома, авария произошла утром двадцать седьмого сентября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 46-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на тротуар.

Произошел наезд на 38-летнюю женщину-пешехода. Она скончалась в машине скорой помощи.

Водитель был трезвым, техосмотр у автомобиля отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера (читать далее). 

# Авария в Минской области # происшествия

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