Авария под Смоленском. Погибли два белоруса, ещё один в больнице

Новости Беларуси. ДТП под Смоленском. Погибли два белоруса, ещё один в больнице.

26 октября рано утром произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса с белорусскими номерами. Легковой автомобиль загорелся, в огне погибли водитель и пассажир, оба — москвичи. Жертвами аварии стали также два пассажира микроавтобуса, оба белорусы. А водитель, также гражданин нашей страны, госпитализирован.

По предварительным данным, виновен в ДТП водитель легковушки — во время обгона он задел попутный автомобиль, от удара его машину вынесло на встречную, где он и врезался в микроавтобус с белорусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.