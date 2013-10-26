Прямой эфир

Авария под Смоленском. Погибли два белоруса, ещё один в больнице

26 октября 2013 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП под Смоленском. Погибли два белоруса, ещё один в больнице.

26 октября рано утром произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса с белорусскими номерами. Легковой автомобиль загорелся, в огне погибли водитель и пассажир, оба — москвичи.  Жертвами аварии стали также два пассажира микроавтобуса, оба белорусы. А водитель, также гражданин нашей страны,  госпитализирован.

По предварительным данным, виновен в ДТП водитель легковушки — во время обгона он задел попутный автомобиль, от удара его машину вынесло на встречную, где он и врезался в микроавтобус с белорусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в России

Другие новости рубрики

Все новости
26 и 27 октября участок улицы Волгоградской в Минске будет закрыт для движения всех видов транспорта
25 октября 2013 20:05

26 и 27 октября участок улицы Волгоградской в Минске будет закрыт для движения всех видов транспорта

Авария в Минске: столкнулись 4 автомобиля. Образовалась огромная пробка
25 октября 2013 20:03

Авария в Минске: столкнулись 4 автомобиля. Образовалась огромная пробка

Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли в Минской области за сутки
25 октября 2013 15:26

Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли в Минской области за сутки