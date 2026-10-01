Новости по тегу #Следственный комитет Республики Беларусь

Во время работ 48-летний мужчина наступил на светопропускающее окно, которое не выдержало его веса, и рабочий упал на бетонную поверхность.
После этого молодой человек переехал в Минск, где жил в разных квартирах, тратил похищенные деньги на себя и делал дорогие подарки своим знакомым.
О преступлении в милицию сообщил сам 59-летний мужчина.
Фигурантом дела выступает 35‑летний мужчина, который, будучи материально ответственным лицом, занимался сбором взносов за подключение новых собственников к трансформаторной подстанции.
Следственный комитет Беларуси отмечает знаковую дату – 15 лет со дня образования.
«Ваша служба является надежным гарантом защиты прав людей, интересов государства, конституционного строя и торжества справедливости в обществе».
Количество нераскрытых преступлений прошлых лет сократилось в 2 раза.
12 сентября Следственному комитету Республики Беларусь исполняется 15 лет.
Дворец как символ независимости открыт для экскурсий по личному распоряжению Президента. Уже не счесть, сколько белорусов смогли воочию убедиться в его величии.
Преступники действовали по отработанному сценарию: звонили через мессенджеры, маскируясь под работников государственных структур, и постепенно выстраивали доверительные отношения с собеседниками.
В настоящий момент рассматривается несколько версий возникновения пожара, основная из которых – неосторожное обращение с огнем при курении.
7 сентября квартирный вопрос удалось решить 10 представителям СК.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00