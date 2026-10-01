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Новости по тегу #Следственный комитет Республики Беларусь

СК: в Щучинском районе на строительном объекте травмирован рабочий
01 октября 2026 12:06

СК: в Щучинском районе на строительном объекте травмирован рабочий

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело
30 сентября 2026 14:55

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело

В Кричевском районе задушили пожилую женщину – она попросила прохожего помочь с колкой дров
29 сентября 2026 14:33

В Кричевском районе задушили пожилую женщину – она попросила прохожего помочь с колкой дров

Более 18,5 тыс. рублей не дошли до электросети – в СК расследуют хищение
18 сентября 2026 15:15

Более 18,5 тыс. рублей не дошли до электросети – в СК расследуют хищение

Бычек: одна из основных задач СК Беларуси – осуществление принципа неотвратимости наказания
12 сентября 2026 10:39

Бычек: одна из основных задач СК Беларуси – осуществление принципа неотвратимости наказания

Президент поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием СК
12 сентября 2026 07:37

Президент поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием СК

Председатель СК Беларуси: регистрируется исторический минимум преступности
11 сентября 2026 17:51

Председатель СК Беларуси: регистрируется исторический минимум преступности

Следственному комитету – 15 лет! Поговорили о сложных делах и балансе между строгостью закона и справедливостью
11 сентября 2026 14:51

Следственному комитету – 15 лет! Поговорили о сложных делах и балансе между строгостью закона и справедливостью

Следователи посетили с экскурсией Дворец Независимости
09 сентября 2026 17:22

Следователи посетили с экскурсией Дворец Независимости

Четверо жителей Бреста отдали мошенникам свыше 61 тыс. рублей
08 сентября 2026 15:05

Четверо жителей Бреста отдали мошенникам свыше 61 тыс. рублей

Пожар унес жизни двух братьев в Мостовском районе – следователи выясняют причины
07 сентября 2026 16:40

Пожар унес жизни двух братьев в Мостовском районе – следователи выясняют причины

Работники Следственного комитета получили ключи от новых арендных квартир в агрогородке Хатежино
07 сентября 2026 14:00

Работники Следственного комитета получили ключи от новых арендных квартир в агрогородке Хатежино