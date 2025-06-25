В Беларуси созданы все условия для хозяйств – молодой фермер рассказал, почему выбрал работу на земле

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Фермер Святослав. Вы стали известны широкой публике, когда после непогоды сняли ролик о том, что не переживайте, все будет нормально, давайте на клубничку, на ягоды. Расскажите, пожалуйста, почему вы предпочитаете для себя работать на земле? Повлияла ли на это семья?

Святослав Фещук, фермер:

Я давно занимаюсь уже выращиванием ягод, 10 лет. Занимался и другими видами бизнеса, но всегда тянуло к этому делу. И сейчас так определилась судьба, что я занимаюсь только растениеводством, выращиванием ягод, и мне это очень нравится. Чтобы этим заниматься, надо это любить, потому что это тяжелый труд. Мне это очень нравится, поэтому я этим и занимаюсь. Очень приятно, когда ты выращиваешь продукцию и люди приходят, говорят: вкуснее вашей клубники мы не пробовали. Или, например, приходят мамы, говорят, что у наших детей нет аллергии на вашу клубнику. Это очень приятно, и мы прилагаем все усилия, чтобы именно такие рецензии по нашей продукции и были.

Григорий Азаренок:

Это энтузиазм или за счет этого можно жить? Святослав Фещук:

За счет этого можно жить. Конечно, год на год не приходится, но на этом можно что-то зарабатывать. Если у тебя будет соответствующая репутация, люди будут приходить за твоей продукцией. Мы очень сильно стараемся, чтобы люди приходили именно за нашей ягодой. Вы говорили, что сейчас очень много видов продукции на рынке, но люди стараются покупать только домашнее, поэтому в первую очередь разбирают ее. Мне кажется, вопросов не должно возникать у людей, сеять что-то на своем огороде или нет.