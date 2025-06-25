Свой огород – это дорого? Развеиваем стереотип

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Есть некий миф, что это все очень дорого – свой участок, удобрения, надо ухаживать и так далее. Проще вот пойти купить. Говорят, вы подсчитали, что все совсем не так, что это стереотип.

Владислав Житко, овощевод, блогер:

Да, потому что изначально этот вопрос идет к тому, что кто-то когда-то посчитал, что огород нынче невыгодно. Всегда хочу спросить: где вы взяли эти данные? Покажите мне, что же там невыгодно. Если мы говорим «для заработка на огороде», на нем можно зарабатывать действительно на любых абсолютно площадях, которые есть. Вы можете взять какую-то монокультуру или травы целебные. Они неприхотливые, будут приносить вам за маленькую граммовку большое количество денег. Потом надо только объяснить, откуда у вас столько денег появилось.