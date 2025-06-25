Свой огород – это дорого? Развеиваем стереотип
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Есть некий миф, что это все очень дорого – свой участок, удобрения, надо ухаживать и так далее. Проще вот пойти купить. Говорят, вы подсчитали, что все совсем не так, что это стереотип.
Владислав Житко, овощевод, блогер:
Да, потому что изначально этот вопрос идет к тому, что кто-то когда-то посчитал, что огород нынче невыгодно. Всегда хочу спросить: где вы взяли эти данные? Покажите мне, что же там невыгодно. Если мы говорим «для заработка на огороде», на нем можно зарабатывать действительно на любых абсолютно площадях, которые есть. Вы можете взять какую-то монокультуру или травы целебные. Они неприхотливые, будут приносить вам за маленькую граммовку большое количество денег. Потом надо только объяснить, откуда у вас столько денег появилось.
Владислав Житко:
Если мы говорим про то, что вы выращиваете овощи для себя исключительно, в ноль вы выйдете 100 %, а с учетом того, что обычно при таких подсчетах говорят, что вы 250 килограммов помидор вырастили, их считают по цене, когда они выросли. Но у тебя этот помидор будет переработан, он будет лежать полгода.
И каждый месяц, когда ты его потребляешь, цена на этот продукт вырастает. Следовательно, у тебя не 4 рубля стоило за килограмм, как в августе, а уже в каком-нибудь ноябре будет 8 рублей за килограмм.
Нельзя считать, что 25 килограммов выросло и эти 25 килограммов умножить на четыре. Каждый месяц, когда ты потребляешь продукт, который ты вырастил, он увеличивает стоимость этого продукта, который ты сделал.
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