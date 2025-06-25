Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Какой самый популярный сериал десятилетия? «Сваты». Это ведь сериал про то, как семья деревенская с городскими уживаются. Но там, конечно, главные герои – это именно семья деревенская.

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Почему он популярен? Потому что он ближе к нам. У каждого есть семья, у каждого есть в этом взаимоотношения, и у каждого есть позиции. Те позиции, которые мы здесь слышали и видели, эмоциональные позиции. Это и есть жизнь, это и есть живые люди, которые общаются, которые делают и которые возвращаются к корням.