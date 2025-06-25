Почему «Сваты» стали самым популярным сериалом десятилетия? Объясняет врач-психиатр
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Какой самый популярный сериал десятилетия? «Сваты». Это ведь сериал про то, как семья деревенская с городскими уживаются. Но там, конечно, главные герои – это именно семья деревенская.
Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:
Почему он популярен? Потому что он ближе к нам. У каждого есть семья, у каждого есть в этом взаимоотношения, и у каждого есть позиции. Те позиции, которые мы здесь слышали и видели, эмоциональные позиции.
Это и есть жизнь, это и есть живые люди, которые общаются, которые делают и которые возвращаются к корням.
Григорий Азаренок:
А в предыдущем десятилетии, что интересно, – «Брат» и «Бригада», бандиты. А с 2010 по 2020 год, самое популярное произведение – это «Сваты».
Вера Иваницкая:
О чем это говорит? Хорошие, мирные тенденции. Потому что когда вокруг нас нестабильный мир, чем больше стабильности внутри, тем лучше развивается страна, тем она устойчивее, тем люди в ней эмоционально спокойнее. А как мы знаем, эмоционально спокойные люди – эмоционально спокойное будущее. Потому что они строят это будущее, они хотят в этом жить. И это очень здорово на самом деле. Возвращаясь к корням, любое дерево может дать хорошие плоды и прекрасную листву, только когда сильные корни.
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