Небо на замке. Что стоит на вооружении у белорусских зенитчиков

8 июля зенитчики отмечали свой профессиональный праздник. В режиме 24/7 военные несут боевое дежурство. А на вооружении в зенитных войсках то, что поможет защитить воздушные границы нашего государства: С-300, С-400, «Тор-М2», «Бук», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Небесный щит Беларуси – зенитные ракетные войска. Благодаря этой силе наше воздушное пространство под полным контролем. Дежурный боевой расчет зенитных ракетных войск в постоянной готовности к выполнению задач по защите. 24/7 белорусские зенитчики наблюдают за нашим небом и небом соседей. В случае необходимости готовы немедленно отразить внезапные атаки в воздухе. С-300, уже из названия понятно, что это комплекс, от которого не скроешься в радиусе трех сотен километров, а уничтожать цели он способен на дальностях до 200 километров. Несмотря на появление средств ПВО нового поколения, «трехсотка» по праву остается одним из самых мощных и надежных ЗРК, которые стоят на вооружении белорусской армии. Ракеты комплекса способны поражать самолеты стратегической и тактической авиации, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также низколетящие и малоразмерные беспилотники.

А этот винтокрылый на прицеле, а точнее, на индикаторах «Тор-М2». Этот зенитный ракетный комплекс может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом. То есть контролировать и захватывать цели без участия человека. Оператору остается лишь принять решение об уничтожении объекта.

Современная война – это война беспилотников. Дроны стали основным средством, с помощью которого враг пытается уничтожить технику и живую силу. Потому значение малой ПВО стремительно растет. Новое оружие, рассчитанное на нейтрализацию дронов – турели, на которые установлены четыре автомата. Их стволы размещены в ряд, таким образом пули будут ложиться в линию, обеспечивая наибольшую площадь поражения лишь с одного выстрела. Андрей Северинчик, начальник зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси:

Конечно, степень эффективности турелей либо пулеметов гораздо ниже, чем зенитно-ракетного комплекса малой дальности. Однако опыт СВО показывает, что четкое определение направления полета беспилотника, четкое определение его местонахождения с помощью средств разведки повышает эффективность его поражения, включая простым автоматом.

На страже воздушных рубежей стоят не только новейшие средства ПВО, но и те, которые за годы эксплуатации в белорусской армии подтвердили свою надежность и боевую эффективность. «Бук» – ЗРК малой дальности, который предназначен для уничтожения самолетов, крылатых ракет и вертолетов на дальности до 30 км и до 18 км – на высоте.

Военнослужащий 120-й зенитной ракетной бригады:

До нажатия кнопки «пуск» мы находим цель, захватываем ее, отрабатывает пусковое устройство, поворачивается в сторону цели, и ракета становится на подготовку. Первый раз, когда нажимал на кнопку «пуск», как будто адреналин подскочил, аж машина немножко присаживается, а потом раз – как будто она поднялась в воздух. Время развертывания комплекса в боевое положение занимает не больше 5 минут. В его состав входит самоходная огневая установка, станция обнаружения целей и пункты боевого управления.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это сердце зенитного ракетного комплекса – пункт боевого управления. Сюда поступает вся информация о воздушном пространстве. Она анализируется, и цели распределяются между средствами огня.

Выйти в назначенный район и занять позицию, а уже потом найти, захватить и уничтожить цель. Выполнить алгоритм этих действий необходимо в кратчайшие сроки. Зенитчики в учебных условиях отрабатывают все этапы до автоматизма. Главное, чтобы расчет работал слаженно. Каждый из бойцов должен выполнить свою задачу быстро и безукоризненно.