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Макрон заявил о создании «нового государства» в составе Франции

13 июля 2025 17:12
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Макрон заявил о создании «нового государства» в составе Франции-0

Франция и Новая Каледония достигли договоренности об изменении статуса территории: она станет «новым государством» в рамках республики. Об этом пишет ТАСС.

В ходе 10-дневных переговоров был принят документ, который закрепит в конституции создание каледонского подданства, расширит выборные права, изменит состав парламента, а также передаст территории налоговые и внешнеполитические полномочия.

Проведение референдума о самоопределении не предусмотрено. Выборы в провинциях запланированы на май-июнь 2026 года. Договор получит поддержку французского парламента и каледонского общества.

Фото: pixabay

# Международная политика

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