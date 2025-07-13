Макрон заявил о создании «нового государства» в составе Франции

Франция и Новая Каледония достигли договоренности об изменении статуса территории: она станет «новым государством» в рамках республики. Об этом пишет ТАСС.

В ходе 10-дневных переговоров был принят документ, который закрепит в конституции создание каледонского подданства, расширит выборные права, изменит состав парламента, а также передаст территории налоговые и внешнеполитические полномочия.

Проведение референдума о самоопределении не предусмотрено. Выборы в провинциях запланированы на май-июнь 2026 года. Договор получит поддержку французского парламента и каледонского общества.