Как православная церковь помогала Красной армии в годы войны? Ответил священник

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Николай Ляшкевич, настоятель Успенского храма Пресвятой Богородицы в г. п. Краснополье:

Вспоминая страшные годы Великой Отечественной войны, мы помним, что церковь с самых первых дней заняла активную патриотическую позицию, помогая Красной армии, помогая народу, играя важную роль в укреплении нашего народа и в сплочении народа, напоминая о ценностях Родины, защите Родины, любви к Родине, а также, безусловно, жертвенности.

С точки зрения церкви, тот, кто воюет, тот полагает душу свою за своих ближних, и это чрезвычайно важно. Тот мир, который мы сейчас имеем, а это в первую очередь возможности для развития, спокойно жить и растить своих детей, это, безусловно, дань. Нужно отдать дань тем, кто свою душу за это положил. Церковь всегда настаивала на том, что плохой гражданин отечества земного не может быть хорошим гражданином и недостоин отечества небесного.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

С точки зрения человечности, насколько белорусский народ относился друг к другу с пониманием, с любовью. Это говорит о нашем обществе, о консолидации его. Допустим, многодетная семья на сеновале прятала еврея, еще маленького ребенка подкармливала, в угрозу себе прятали красноармейцев, помогали партизанам, друг друга поддерживали. Это же тоже говорит о величественности или о тех ценностях, которые объединяют нас. Мы говорим о патриотизме государственном, но еще забываем про вот это очень простое и человечное. Любовь к ближнему.

Николай Ляшкевич:

Любовь к ближнему, которая чрезвычайно близка белорусскому народу. Отличительное качество нашего народа – это ответственность не только за себя и за те стены, в которых он живет сам, но еще и ответственность за все то, что происходит вокруг. Наверное, поэтому на наших улицах так чисто, светло, поэтому здесь люди такие улыбчивые, потому что мы ценим то, что у нас есть.