Монастыринг – тренд или познания себя? Мнения о новом течении у молодёжи

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Монастыринг. Барышни одевают платочки, едут в обитель, там батюшки тоже уже и матушки в интернете. Куда деваться? И они там пропалывают, что-то делают. То есть монастырь – это не отдых. Монастырь – это послушание, даже для тех, кто приезжает. И там тебе работу дают. И нормально ездят, снимают, улыбаются, веселятся. Это что?

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Эмоциональная разгрузка. Отдых от того, что постоянно люди сидят в телефоне и взаимодействуют с окружающим миром. Это расслабление. Человек взаимодействует с природой, делает что-то своими руками. Он чувствует результат от того, что он делает, что вообще происходит вокруг. Он отдыхает душой, потому что находясь все время за компьютером, в телефоне, это огромнейшая эмоциональная нагрузка на мозг, перегрузка, а это уже снятие стресса.