Монастыринг – тренд или познания себя? Мнения о новом течении у молодёжи
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Монастыринг. Барышни одевают платочки, едут в обитель, там батюшки тоже уже и матушки в интернете. Куда деваться? И они там пропалывают, что-то делают. То есть монастырь – это не отдых. Монастырь – это послушание, даже для тех, кто приезжает. И там тебе работу дают. И нормально ездят, снимают, улыбаются, веселятся. Это что?
Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Эмоциональная разгрузка. Отдых от того, что постоянно люди сидят в телефоне и взаимодействуют с окружающим миром. Это расслабление. Человек взаимодействует с природой, делает что-то своими руками.
Он чувствует результат от того, что он делает, что вообще происходит вокруг. Он отдыхает душой, потому что находясь все время за компьютером, в телефоне, это огромнейшая эмоциональная нагрузка на мозг, перегрузка, а это уже снятие стресса.
Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элиос»:
Мы очень следим за внешним видом сейчас. У нас есть мода, тенденции, у нас есть все. Мы научились следить за питанием более-менее. Но мы забываем о внутреннем духовном наполнении.
И эта модная тенденция позволяет каким-то образом остановиться и прикоснуться к самому себе, понять, а что ты изнутри хочешь. Да, работа как послушание, но это физическая деятельность, где работает твое тело, и в этот момент ум твой погружается в самого себя. То есть это, на мой взгляд, прекрасная тенденция остановиться и подумать, а кто ты вообще на самом деле.
Психотерапевт: мода на ретро – это альтернатива отдыха, где молодежь может найти уют и покой.