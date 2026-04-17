«Методичен и последователен». Лущ призвал учиться стратегии Тегерана

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Мы видим, что Иран в своих заявлениях, поведении, принятии определенных решений, методичен и последователен. Это может говорить нам, хотя и косвенно, о наличии некой стратегии и стратегического видения своего будущего. Вот, чему нам сегодня надо вообще всем поучиться у Ирана. Жить надо, если мы на что-то претендуем, говорим про высокие вещи, о новой мировой системе, новом мировом порядке.

Вот не просто так задал интервьюер вопрос: «Может быть вы можете представить, что наступит такое время, когда мы объединимся, не будем противопоставлять друг другу?». Конечно, исходя из текущего момента, это сложно. Но если мы будем обладать стратегическим видением своего будущего прежде всего, своего места в мире, если мы будем выстраивать под это и систему институтов, технологически стараться, расти, двигаться, обеспечивать свою безопасность.

Без продовольствия и энергетики невозможно наше поступательное, суверенное развитие. Вот эта картина мира должна быть. Но она должна быть не только в голове высшего политического руководства, как некий план. Она должна транслироваться до самого глухого уголка страны. Поэтому важна идеологическая составляющая, чтобы ценности государства транслировались, были до каждого доведены.

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