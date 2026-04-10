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Гигин о вручении послами верительных грамот Лукашенко: это признание суверенитета Беларуси

10 апреля 2026 19:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим обращение Лукашенко к послам, ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие важнейшие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин о вручении послами верительных грамот Лукашенко: это признание суверенитета Беларуси-2

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Церемония вручения верительных грамот – признание суверенитета нашей страны, авторитета нашего Президента. Были разные континенты, Африка, Азия. Нет единой европейской цивилизации, как и нет единой азиатской цивилизации. Потому что есть Ближний Восток, Япония, Шри-Ланка – это та дальняя дуга, по которой действует Беларусь. И Беларусь полностью верна своим принципам Устава Организации Объединенных Наций. 

Да, эта организация переживает кризис. Нынешний Генеральный секретарь во многом виновен. Он мог сделать гораздо больше, если с чем-то не согласен. Он мог в свое время подать в отставку. Мы не меримся, кто генеральный секретарь, кто какую позицию занимает. Мы придерживаемся тех принципов, благодаря которым был устроен послевоенный мир – принципов поколения победителей. В соответствии с этими принципами справедливости мы признаем и государство Палестина, потому что народ имеет право иметь свое государство, жить на своей земле, безусловно, в мире со своими соседями, с тем же государством Израиль.

Только таким образом и в этом мы видим урегулирование того сложнейшего конфликта арабо-израильского, одного из самых затяжных и самых сложных. Это то, что нас объединяет, в том числе и со странами, которые относятся недружественно к Республике Беларусь. Такой же позиции, по крайней мере, публично придерживаются европейцы и многие другие. Это свидетельство принадлежности Беларуси к глобальному большинству. 

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# Вадим Гигин # Конфликт на Ближнем Востоке # Григорий Азаренок

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