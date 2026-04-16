Спровоцируют ли Россию на удары по Европе? Мнение Александра Тиханского

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим планы ЕС на Украину, видеообращение к Путину, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

В Европе еще очередная эскалация готовится. Хорватия, Косово и Албания нападают на Сербию. Мы должны с сербами решить вопрос, закрыть. Пока вот вокруг такой фон хороший, война геополитическая.

Григорий Азарёнок, СТВ:

А еще Молдова, Румыния, Приднестровье.

Александр Тиханский:

У меня тут вопрос возникает: а не попытка ли это спровоцировать Россию на удары по Европе? Сербию Россия старалась никогда не бросать. Вот эта ситуация вчера проявилась. Какую-то роль в этом опять же знает Израиль.

Григорий Азарёнок:

Снова шевеление на Молдовском направлении Приднестровья. Опять же, пока Одесса и Николаев в составе Украины, у России нет туда выхода коридора. Ну что, бить по Кишиневу ракетами, если они туда войска ввели? Там же российские миротворцы.

Александр Тиханский:

Да, я там был, видел, как они живут. Если ты выедешь – тебя обратно не запустят. Если у военнослужащего отпуск, он там его и проводит. Только ротация.

Читайте также:

Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля

«С вами цацкаться никто не будет». Тиханский об угрозах с Запада и реальности запуска ТЯО