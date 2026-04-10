«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим обращение Лукашенко к послам, ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие важнейшие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Выехали мы 1-го апреля вечером.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Дорога эта была через Азербайджан, насколько я понимаю? То есть самолет до Баку? А дальше?

Григорий Азарёнок:

Дорога через Азербайджан, да. Самолет до Баку. Дальше заказываем машину и едем. Там есть город Астара – погранпереход. Он пустой абсолютно, потому что никто туда сейчас не ходит. Даже немножко забавно, что взяли мы и перешли границу без всяких проверок. Но потом нас офицеры азербайджанские заметили, конечно, и вернулись.

Визу увидели, пропустили, однако сказали, что распоряжение властью страны обратно в Азербайджан попасть не получится. Чтобы попасть обратно нужен был специальный код, который может сделать посольство. Поэтому я хочу сейчас поблагодарить Дмитрия Леонидовича Пиневича и нашего посла в Иране, которые там работают в этих непростых условиях. Перешли границу, сели в машину и поехали в самый северный город – город Рашт.

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