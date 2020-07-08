«В фарватере Независимости»

Как живёт самая большая семья Беларуси? Зачем в деревне внедряют медиатехнологии? И где карьерная лестница покоряется быстрее? А ещё – эксперименты, неожиданные встречи, сеанс оздоровления и водная состыковка с надеждой белорусского спорта.



Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская, СТВ:

У каждого корабля есть своя пристань, у каждой реки – свой исток, у каждого человека – малая родина. Любовь, самоотверженность, преданность – мотор, который движет вас вперед, к свершениям в своей стране.

Мы – белорусы, нас почти 10 миллионов – это главный капитал государства. Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь. Мы держим нос по течению, а иногда и против. Но всегда «В фарватере Независимости».