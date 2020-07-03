«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле

И Владимир – яркое тому подтверждение. Несмотря на возраст, он уже пятый год в должности главного агронома хозяйства. На полях проводит почти весь рабочий день. Признается, что ответственность большая, ведь именно от его профессионализма зависит, каким будет урожай. На контроле – каждый колосок.

Необходимо разбираться в особенностях удобрений и следить за тем, как и где работает техника. Впрочем, в этом помогают образование, опыт и новые технологии.

Владимир Лапытько, главный агроном сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Не стоит сельское хозяйство на месте, все внедряется, внедряются инновационные технологии. Потому что уже приходит век компьютеров. Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям, все это меряется на компьютере, все быстрее. Контроль так же. Допустим, я могу в машине сидеть и на планшете вижу полностью картинку своего хозяйства, вижу, где находится какая техника. Если что-то не получается, заходишь на компьютер и решаешь вопрос. Приходят новые семена, новые средства защиты растений – всему этому надо учиться с каждым годом. И мы это делаем.