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«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле

03 июля 2020 12:58
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Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном тем более.

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле -1

И Владимир – яркое тому подтверждение. Несмотря на возраст, он уже пятый год в должности главного агронома хозяйства. На полях проводит почти весь рабочий день. Признается, что ответственность большая, ведь именно от его профессионализма зависит, каким будет урожай. На контроле – каждый колосок.   

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле -4

Необходимо разбираться в особенностях удобрений и следить за тем, как и где работает техника. Впрочем, в этом помогают образование, опыт и новые технологии.   

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле -7

Владимир Лапытько, главный агроном сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:   
Не стоит сельское хозяйство на месте, все внедряется, внедряются инновационные технологии. Потому что уже приходит век компьютеров. Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям, все это меряется на компьютере, все быстрее. Контроль так же. Допустим, я могу в машине сидеть и на планшете вижу полностью картинку своего хозяйства, вижу, где находится какая техника. Если что-то не получается, заходишь на компьютер и решаешь вопрос. Приходят новые семена, новые средства защиты растений – всему этому надо учиться с каждым годом. И мы это делаем.   

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле -10

В фокусе профинтереса не только растения. Чтобы успешно работать и получать результат, нужно порой быть психологом. Владимир это прекрасно понимает, старается всегда прислушиваться к людям. Тем более у него есть помощники.  

# Сельское хозяйство # общество # Анастасия Кончиц # Владимир Лапытько # Фотофакт

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