Главный продукт для детоксикации печени – как правильно очистить организм от токсинов, узнали у нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Детокс у многих ассоциируется с голоданием на соках и смузи с целью похудения. Сегодня мы разберемся, что на самом деле означает это слово, с какой целью нужно использовать детокс. Детокс или детоксикация – это процесс вывода токсинов из организма. С помощью органов детоксикации – печени, желчного, почек, кишечника и лимфы. Таким образом, чтобы правильно помочь организму очиститься, нужно поддержать все эти органы детокса. Самый главный продукт для детоксикации печени, особенно для женщин – это капуста брокколи. В ней содержится рекордное количество такого вещества как сульфорафан, которое помогает выводить метаболиты женских половых гормонов – эстрогенов. Поэтому особенно женщинам я рекомендую употреблять брокколи на регулярной основе в течение всего года. Но брокколи также не уступают другие виды капусты, которые также относятся к семейству крестоцветные, так необходимы для детокса нашей печени.

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