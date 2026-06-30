Какие специи самые полезные? Мнение нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Специи – это природные концентраты витаминов, антиоксидантов и антимикробных веществ. Они снижают воспаление, защищают нас от старения и укрепляют иммунитет. Сегодня я собрала для вас топ-4 полезных специй. Возглавляет мой рейтинг самая полезная специя – это куркума. За счет содержания в ней такого вещества, как куркумин, Она обладает выраженным противовоспалительным действием, укрепляет иммунитет, обеспечивает здоровье наших суставов. Куркума, на мой взгляд, является самой универсальной специей. Ее можно добавлять абсолютно в любые блюда.

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