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Какие специи самые полезные? Мнение нутрициолога

30 июня 2026 08:42
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Какие специи самые полезные? Мнение нутрициолога -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Специи – это природные концентраты витаминов, антиоксидантов и антимикробных веществ. Они снижают воспаление, защищают нас от старения и укрепляют иммунитет. Сегодня я собрала для вас топ-4 полезных специй. Возглавляет мой рейтинг самая полезная специя – это куркума. За счет содержания в ней такого вещества, как куркумин, Она обладает выраженным противовоспалительным действием, укрепляет иммунитет, обеспечивает здоровье наших суставов. Куркума, на мой взгляд, является самой универсальной специей. Ее можно добавлять абсолютно в любые блюда. 

Подробности в видео.

# Здоровье # Здоровое питание

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