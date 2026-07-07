Как приготовить печеночный паштет в домашних условиях? Нутрициолог поделилась рецептом

Наталья Зайцева, нутрициолог:

«Железный» паштет. Именно сегодня мы с вами будем его готовить как один из лучших и моих любимых вариантов источников белка. Я думаю, многие из вас догадались, что речь сегодня пойдет о печеночном паштете. Печень – уникальный продукт, очень богатый железом, легкоусвояемым белком, витаминами группы В и витамином А. Высокое содержание белка, витаминов группы В и железа обеспечивает профилактику анемии. Высокое содержание витамина А поддерживает зрение, улучшает здоровье кожи. Высокое содержание этилена обеспечивает здоровье щитовидной железы и антиоксидантную защиту.

Для приготовления паштета нам понадобится печень любая, я буду использовать куриную, можете также добавить и другие субпродукты, например, сердечки, половинка яблока, морковь, половинка лука и можно пару зубчиков чеснока, соль и специи.