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Как приготовить печеночный паштет в домашних условиях? Нутрициолог поделилась рецептом

07 июля 2026 12:58
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Как приготовить печеночный паштет в домашних условиях? Нутрициолог поделилась рецептом -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
«Железный» паштет. Именно сегодня мы с вами будем его готовить как один из лучших и моих любимых вариантов источников белка. Я думаю, многие из вас догадались, что речь сегодня пойдет о печеночном паштете. Печень – уникальный продукт, очень богатый железом, легкоусвояемым белком, витаминами группы В и витамином А. Высокое содержание белка, витаминов группы В и железа обеспечивает профилактику анемии. Высокое содержание витамина А поддерживает зрение, улучшает здоровье кожи. Высокое содержание этилена обеспечивает здоровье щитовидной железы и антиоксидантную защиту. 

Для приготовления паштета нам понадобится печень любая, я буду использовать куриную, можете также добавить и другие субпродукты, например, сердечки, половинка яблока, морковь, половинка лука и можно пару зубчиков чеснока, соль и специи.

Подробности в видео

# Здоровое питание # Здоровье

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