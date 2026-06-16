Как избавиться от отеков по утрам? Нутрициолог поделилась рецептом полезного напитка

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Многим людям знаком такой неприятный симптом, как утренняя отечность, очень часто хотелось бы быстро от нее избавиться. Сегодня я вам расскажу лучший противоотечный напиток, который вы можете приготовить в домашних условиях.

Как основу в такой напиток мы будем использовать огурец и петрушку. Огурец в себе содержит много воды, а также калий и магний, которые помогают усиливать легкий мочегонный эффект и выводят лишнюю воду из организма. А петрушка из всей зелени – лидер по содержанию калия, который способен выводить излишки соли и воды.