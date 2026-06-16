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Как избавиться от отеков по утрам? Нутрициолог поделилась рецептом полезного напитка

16 июня 2026 09:59
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Как избавиться от отеков по утрам? Нутрициолог поделилась рецептом полезного напитка-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Многим людям знаком такой неприятный симптом, как утренняя отечность, очень часто хотелось бы быстро от нее избавиться. Сегодня я вам расскажу лучший противоотечный напиток, который вы можете приготовить в домашних условиях. 

Как основу в такой напиток мы будем использовать огурец и петрушку. Огурец в себе содержит много воды, а также калий и магний, которые помогают усиливать легкий мочегонный эффект и выводят лишнюю воду из организма. А петрушка из всей зелени – лидер по содержанию калия, который способен выводить излишки соли и воды. 

Подробности в видео

# Здоровье # Здоровое питание

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