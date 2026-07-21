Эксперт назвал причину аномального зноя в Европе

Массимилиано Фаццини, преподаватель из Университета Камерино, специализирующийся на физической географии и изучении климатических рисков, рассказал о причине рекордных температур в Европе, пишет РИА Новости.

В Европе в середине июня наступила аномально жаркая погода – температура достигла 40 градусов, а где-то и преодолела эту отметку, побив несколько температурных рекордов. Причиной тому стала смена антициклона.

Эксперт рассказал, что субтропический антициклон вытеснил привычный для Европы океанический, по этой причине произошел резкий скачок температур. Пустынные антициклоны из районов Сахары и Иранского нагорья, перебираясь через горы, опускаются и сжимаются – из-за этого воздух нагревается еще сильнее, и температура у поверхности повышается до крайне высоких значений. Отсюда идут такие интенсивные волны жара: воздух около земли и без того отличается высокой температурой, а нисходящие потоки лишь активнее повышают ее.

Красный уровень опасности уже ввели в Британии, Франции, Италии и Нидерландах.

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