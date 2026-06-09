Какие овощи самые полезные? Топ-5 от нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Многие знают про пользу овощей. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и большим количеством клетчатки. А сегодня я вам расскажу топ-5 самых полезных овощей.

Начинаем мы с чеснока. Он считается природным антибиотиком и содержит в своем составе вещество олицин, которое прекрасно борется с вирусами. Чеснок незаменим. Приготовление его можно использовать абсолютно в любых блюдах, как в свежем, так и в сушеном виде.

Следующая на очереди у нас морковь. Она богата бета-каротином, источником витамина А, который так полезен для здоровья нашей кожи и зрения.