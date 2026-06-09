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Какие овощи самые полезные? Топ-5 от нутрициолога

09 июня 2026 09:01
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Какие овощи самые полезные? Топ-5 от нутрициолога-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Многие знают про пользу овощей. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и большим количеством клетчатки. А сегодня я вам расскажу топ-5 самых полезных овощей. 

Начинаем мы с чеснока. Он считается природным антибиотиком и содержит в своем составе вещество олицин, которое прекрасно борется с вирусами. Чеснок незаменим. Приготовление его можно использовать абсолютно в любых блюдах, как в свежем, так и в сушеном виде. 

Следующая на очереди у нас морковь. Она богата бета-каротином, источником витамина А, который так полезен для здоровья нашей кожи и зрения. 

Подробности в видео

# Здоровье # Здоровое питание

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