ФСБ РФ: готовивший теракт на крупном предприятии Урала агент Киева ликвидирован при задержании

Житель Тюмени под кураторством спецслужб Украины готовил теракт на Урале, пишет РИА Новости.

Мужчина осуществлял подготовительные действия для подрыва на крупном промышленном предприятии. По предварительной информации, 60-летний уроженец Украинской ССР, проживающий в Тюмени, установил контакт с представителем украинских спецслужб. Получив задание, он начал подготовку теракта на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе.

Мужчина, изучил систему охраны и график движения составов на железнодорожных путях, выявил места для размещения взрывчатки. Получив от куратора указания, он соорудил самодельное взрывное устройство, а ночью 19 июля разместил его в тайнике.

ФСБ РФ выявила преступную деятельность мужчины. Во время проведения оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.

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