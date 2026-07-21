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ФСБ РФ: готовивший теракт на крупном предприятии Урала агент Киева ликвидирован при задержании

21 июля 2026 10:17
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ФСБ РФ: готовивший теракт на крупном предприятии Урала агент Киева ликвидирован при задержании-0

Житель Тюмени под кураторством спецслужб Украины готовил теракт на Урале, пишет РИА Новости.

Мужчина осуществлял подготовительные действия для подрыва на крупном промышленном предприятии. По предварительной информации, 60-летний уроженец Украинской ССР, проживающий в Тюмени, установил контакт с представителем украинских спецслужб. Получив задание, он начал подготовку теракта на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. 

Мужчина, изучил систему охраны и график движения составов на железнодорожных путях, выявил места для размещения взрывчатки. Получив от куратора указания, он соорудил самодельное взрывное устройство, а ночью 19 июля разместил его в тайнике.

ФСБ РФ выявила преступную деятельность мужчины. Во время проведения оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.

Фото: Pinterest

# Международная политика # ФСБ

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