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Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук

15 мая 2026 16:30
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Веками предки питались капустой, морковью, свеклой, льном, гречкой – тем, что давала наша природа. Местные продукты не только дешевле, они роднее для пищеварения – меньше аллергий, легче усваиваются. Выходит, чтобы быть здоровым, не нужно покорять джунгли Амазонки. Достаточно заглянуть в собственный огород, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук-2

Алла Шепелькевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:
Важно закладывать в понимание здоровых продуктов, я бы не говорила о суперфудах, я бы говорила о просто здоровых продуктах. Первое условие для белоруса – лучше всего, если это наш местный локальный продукт. Потому что генетически – молекулярно-генетическая наша основа, ферментативные все системы были адаптированы у родных, бабушек, дедушек, мамы, папы. С детства мы здесь росли и кушали эти продукты. Это самые безопасные продукты и самые вкусные.

Подробности в видео.

# Алла Шепелькевич # Здоровое питание

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