Как отличить настоящую корицу от кассии – рассказала нутрициолог

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Корица всем известная и любимая специя для многих. Мало кто знает, что есть настоящая цейлонская корица и ненастоящая китайская корица, которая называется кассия. Сегодня будем разбираться, как их отличить. Настоящая корица имеет тонкий, чуть сладковатый, неярко выраженный аромат. Кассия обладает достаточно резким, выраженным запахом. Палочки настоящей корицы тонкие, скрученные в несколько слоев и очень хрупкие. У кассии палочки толстые, грубые и очень плохо ломаются. Палочки корицы светло-коричневого цвета. Палочки кассии достаточно ярко выраженного красновато-коричневого цвета. В чем большая важность отличать корицу от кассии? Ведь именно в корице содержатся все те полезные свойства, которые ей приписывают. Она снижает уровень сахара в крови, улучшает чувствительность к инсулину, обладает противовоспалительным действием и улучшает работу мозга за счет того, что в ней содержится минимальное количество кумарина. В кассии, наоборот, кумарина содержится высокое количество. Его частое употребление приводит к головным болям и нарушению работы печени.

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