В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет

Зафиксировано два летальных исхода – первые за десятилетие. Один из умерших – ребенок. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила почти о 400 случаях заражения в 17 штатах с начала года. Большинство заболевших – дети, не получившие своевременно прививку или с неизвестным статусом вакцинации. В ВОЗ подчеркивают, что вспышка имеет значительное влияние на общественное здравоохранение, а случаи заболевания уже зафиксированы и в Мексике. На данный момент общий уровень госпитализации составляет 17 %, уточняет ООН. Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие государственные органы работают над сдерживанием сложной ситуации.