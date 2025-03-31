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В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет

31 марта 2025 06:27
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В США вспышка кори: количество заболевших и погибших в 2025 году превысило показатели прошлых лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет-2

Зафиксировано два летальных исхода – первые за десятилетие. Один из умерших – ребенок. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила почти о 400 случаях заражения в 17 штатах с начала года. Большинство заболевших – дети, не получившие своевременно прививку или с неизвестным статусом вакцинации. В ВОЗ подчеркивают, что вспышка имеет значительное влияние на общественное здравоохранение, а случаи заболевания уже зафиксированы и в Мексике. На данный момент общий уровень госпитализации составляет 17 %, уточняет ООН. Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие государственные органы работают над сдерживанием сложной ситуации.

# Заболевания # Вирусные заболевания

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