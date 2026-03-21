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Жизнь разделилась на до и после – в чем коварство рассеянного склероза и можно ли его остановить?

21 марта 2026 11:50
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5 лет назад жизнь Вадима Грищенко разделилась на до и после. Мужчине поставили диагноз, который звучит как приговор – рассеянный склероз. Болезнь пришла не сразу. Врачи вынесли вердикт спустя годы.

Жизнь разделилась на до и после – в чем коварство рассеянного склероза и можно ли его остановить?-2

Вадим Грищенко:
Первые симптомы появились раньше, лет 13 назад. Это была и слабость в ноге, и что-то со спиной. К сожалению, стал менее активным. Приходится использовать трость при передвижении. Поначалу этого не было, но все же слабость в ноге усилилась.

Рассеянный склероз – заболевание коварное и постоянно прогрессирующее. Иммунитет атакует сам себя, разрушая оболочку нервов. С таким диагнозом живут миллионы людей в мире, получая медикаментозную терапию и психологическую поддержку. Но излечиться невозможно, хотя впервые диагноз был описан еще полтора века назад.

Подробности в видео.

# Заболевания

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