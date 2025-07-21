В Польше зарегистрирован случай заражения холерой

Более 20 человек, контактировавших с ней, помещены на карантин. Сама женщина доставлена в инфекционную больницу. Причины заражения пока не установлены. Хотя случаи заболевания холерой в Польше фиксировались и ранее, они, как правило, были связаны с поездками за границу. В данном случае, ни пациентка, ни ее близкие не покидали страну.