Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой
Белорусские медики готовы ко всему, но отрабатывать навыки на случай непредвиденных обстоятельств все же нужно. В Могилеве 21 октября боролись с сибирской язвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидеть все этапы борьбы с особо опасными инфекциями (от лабораторных исследований до работы межведомственных служб) можно было на республиканских учениях, которые прошли на базе 1-й больницы.
Масштабная тренировка прошла при участии представителей Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и медицинских вузов страны. Здесь медики не только обновили знания, но и погрузились в практику.
Последний случай сибирской язвы в Беларуси был зарегистрирован в 2019 году. Тогда в Столинском районе заболела домашняя лошадь, а предыдущий – 30 лет назад, в 1999. За это время выросло целое поколение медиков, которые видели болезнь только в учебниках. Отработка действий до автоматизма – это тот самый щит, который позволил быстро выявить источник и не дал бактерии распространиться.
Ирина Субботина, доцент кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Мы проводим учения, чтобы вспомнить их, чтобы научиться чему-то, допустим, с чем никогда наши службы (ни ветеринарные, ни медицинские) не встречались. И таким образом мы готовы к той или иной угрозе.
Она упоминается в библейских пророчествах и косила целые армии. Одна из самых пугающих болезней человечества, сибирская язва, обнаружена в Могилеве. Такова легенда учений.
Помещаются во вторичный контейнер пробы. Если мы отбираем несколько проб, каждую пробу отдельно помещаем в зип-пакет.
По сценарию тренировки, на этой территории был выпас крупного рогатого скота. Одно животное пало. На место прибывает специальная группа, чтобы отобрать пробы почвы. Так выглядит лабораторный этап республиканских учений.
Елена Федорович, заведующая лабораторией диагностики особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Есть споры такие: шапочку снять раньше или позже, перчатки снять раньше или позже. И когда ты начинаешь эти этапы отрабатывать, в процессе дискуссии у тебя возникают вопросы, на которые вы можете найти ответы. И благодаря этим ответам мы вносим какие-то изменения.
Изменения климата и рост численности диких животных создают новый фон для старых угроз. Биологические риски становятся трансграничными. Вспышка заболеваний у соседей или даже на другом континенте сегодня это вопрос национальной безопасности. С учетом туристического бума, когда в списках белорусов все чаще значатся экзотические страны, откуда вместе с сувенирами можно привезти и патогенные микроорганизмы, Беларуси сегодня как никогда важно держать руку на пульсе и быть готовой к быстрому реагированию.
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