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Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой

21 октября 2025 17:20
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Белорусские медики готовы ко всему, но отрабатывать навыки на случай непредвиденных обстоятельств все же нужно. В Могилеве 21 октября боролись с сибирской язвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть все этапы борьбы с особо опасными инфекциями (от лабораторных исследований до работы межведомственных служб) можно было на республиканских учениях, которые прошли на базе 1-й больницы.

Масштабная тренировка прошла при участии представителей Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и медицинских вузов страны. Здесь медики не только обновили знания, но и погрузились в практику.

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-2

Последний случай сибирской язвы в Беларуси был зарегистрирован в 2019 году. Тогда в Столинском районе заболела домашняя лошадь, а предыдущий – 30 лет назад, в 1999. За это время выросло целое поколение медиков, которые видели болезнь только в учебниках. Отработка действий до автоматизма – это тот самый щит, который позволил быстро выявить источник и не дал бактерии распространиться.

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-4

Ирина Субботина, доцент кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Мы проводим учения, чтобы вспомнить их, чтобы научиться чему-то, допустим, с чем никогда наши службы (ни ветеринарные, ни медицинские) не встречались. И таким образом мы готовы к той или иной угрозе.

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-6

Она упоминается в библейских пророчествах и косила целые армии. Одна из самых пугающих болезней человечества, сибирская язва, обнаружена в Могилеве. Такова легенда учений.

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-8

Помещаются во вторичный контейнер пробы. Если мы отбираем несколько проб, каждую пробу отдельно помещаем в зип-пакет.

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-10

По сценарию тренировки, на этой территории был выпас крупного рогатого скота. Одно животное пало. На место прибывает специальная группа, чтобы отобрать пробы почвы. Так выглядит лабораторный этап республиканских учений. 

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-12

Елена Федорович, заведующая лабораторией диагностики особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Есть споры такие: шапочку снять раньше или позже, перчатки снять раньше или позже. И когда ты начинаешь эти этапы отрабатывать, в процессе дискуссии у тебя возникают вопросы, на которые вы можете найти ответы. И благодаря этим ответам мы вносим какие-то изменения. 

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой-14

Изменения климата и рост численности диких животных создают новый фон для старых угроз. Биологические риски становятся трансграничными. Вспышка заболеваний у соседей или даже на другом континенте сегодня это вопрос национальной безопасности. С учетом туристического бума, когда в списках белорусов все чаще значатся экзотические страны, откуда вместе с сувенирами можно привезти и патогенные микроорганизмы, Беларуси сегодня как никогда важно держать руку на пульсе и быть готовой к быстрому реагированию.

Подробнее в видео.

# Медицина # Заболевания

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