Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой

Белорусские медики готовы ко всему, но отрабатывать навыки на случай непредвиденных обстоятельств все же нужно. В Могилеве 21 октября боролись с сибирской язвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть все этапы борьбы с особо опасными инфекциями (от лабораторных исследований до работы межведомственных служб) можно было на республиканских учениях, которые прошли на базе 1-й больницы.

Масштабная тренировка прошла при участии представителей Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и медицинских вузов страны. Здесь медики не только обновили знания, но и погрузились в практику.