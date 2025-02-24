В Беларуси с приближением весны ожидается незначительный подъём заболеваемости ОРИ

Эпидемический порог в Беларуси не превышен: ситуация с острыми респираторными инфекциями соответствует осенне-зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране уровень заболеваемости на 20 % ниже предельных значений, отмечают эксперты. В настоящее время зарегистрированы случаи заболевания гриппом среди населения, также наблюдается циркуляция негриппозных вирусов. По итогам прошедшей эпидемиологической недели заболеваемость острыми респираторными инфекциями оказалась на 6 % ниже, чем в аналогичный период 2024 года.

Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Заболеваемость пневмониями также находится в пределах нормы. То есть заболеваемость за прошлую неделю даже ниже, чем заболеваемость на позапрошлой эпиднеделе. Преобладают, конечно же, внебольничные пневмонии. И возбудителями пневмонии в основном являются не гриппозные вирусы, бактерии. В том числе, конечно, встречаются случаи вирусных пневмоний, вызванных SARS-CoV-2. Специалисты отмечают, лучшей защитой от вирусов остается вакцинация. Напомним, с 2025 года в национальный календарь профилактических прививок внесли изменения. Укол против коклюша будут проводить в 6 лет, прививку от пневмококковой инфекции будут ставить детям в возрасте 2, 4 и 12 месяцев.