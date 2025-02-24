В Беларуси с приближением весны ожидается незначительный подъём заболеваемости ОРИ
Эпидемический порог в Беларуси не превышен: ситуация с острыми респираторными инфекциями соответствует осенне-зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране уровень заболеваемости на 20 % ниже предельных значений, отмечают эксперты.
В настоящее время зарегистрированы случаи заболевания гриппом среди населения, также наблюдается циркуляция негриппозных вирусов. По итогам прошедшей эпидемиологической недели заболеваемость острыми респираторными инфекциями оказалась на 6 % ниже, чем в аналогичный период 2024 года.
Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость пневмониями также находится в пределах нормы. То есть заболеваемость за прошлую неделю даже ниже, чем заболеваемость на позапрошлой эпиднеделе. Преобладают, конечно же, внебольничные пневмонии. И возбудителями пневмонии в основном являются не гриппозные вирусы, бактерии. В том числе, конечно, встречаются случаи вирусных пневмоний, вызванных SARS-CoV-2.
Специалисты отмечают, лучшей защитой от вирусов остается вакцинация. Напомним, с 2025 года в национальный календарь профилактических прививок внесли изменения. Укол против коклюша будут проводить в 6 лет, прививку от пневмококковой инфекции будут ставить детям в возрасте 2, 4 и 12 месяцев.
Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения Беларуси, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Минска:
Все в нашей стране направлено на то, чтобы нивелировать и вообще ликвидировать подъемы таких резких заболеваний. А для этого необходимо сформировать в нашем обществе адекватную иммунную прослойку населения. То есть если каждый гражданин будет выполнять свою правильную гражданскую позицию, выполнять профилактические прививки против тех инфекций, которые обдумано и продумано внесены в национальный календарь профилактических периодов, то и наши дети могут спокойно посещать учреждения образования, и мы с вами можем ходить на свою работу, не боясь за наше здоровье, за то, что мы заболеем.
С приближением весны медики ожидают незначительный подъем заболеваемости ОРИ. Однако это стандартная ситуация на стыке сезонов.