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В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью

16 июля 2025 06:04
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Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Европе и Центральной Азии рекордный всплеск заболеваемости корью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью-2

Всего, по данным ВОЗ, вирусное заболевание охватило 53 страны. Количество случаев выросло вдвое по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня за последние 25 лет – почти 300 тысяч. Такие показатели зафиксированы из-за недостаточного охвата вакцинацией в регионах. Известно, что люди отказываются от прививок чаще всего из-за страха перед побочными эффектами и недоверия к местным специалистам.

# Заболевания

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