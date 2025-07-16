В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью

Всего, по данным ВОЗ, вирусное заболевание охватило 53 страны. Количество случаев выросло вдвое по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня за последние 25 лет – почти 300 тысяч. Такие показатели зафиксированы из-за недостаточного охвата вакцинацией в регионах. Известно, что люди отказываются от прививок чаще всего из-за страха перед побочными эффектами и недоверия к местным специалистам.