Прорыв в борьбе с раком крови! В Беларуси впервые провели клеточную терапию при множественной миеломе

Прорыв в борьбе с раком крови белорусских врачей. Впервые в нашей стране провели клеточную CAR-T-терапию при множественной миеломе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из новейших перспективных технологий, которая предполагает использование генетически модифицированных клеток крови самого пациента. Исход успешен даже на четвертой стадии рака крови. Благодаря высоким положительным результатам метод набирает популярность во всем мире. И Беларусь стала первой страной в СНГ, освоившей данную технологию. Так, еще в феврале в столице прошла первая инновационная терапия для пациента с пугающим диагнозом. Сейчас мужчина с 10-летней историей болезни, прошедший две аутотрансплантации и более 20 курсов терапии, выписан из больницы и у него наступила ремиссия.

Михаил Усс, заведующий гематологическим отделением трансплантации костного мозга № 2 Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Рано или поздно возможности лечения заканчиваются. У нас есть одна, две, три, четыре, пять линий терапии. Каждая продлевает период ремиссии, соответственно, и не только саму жизнь, но и качество жизни. Жизнь вполне комфортна в период ремиссии, в отличие от разгара заболевания. Продлевает ее на год, на два, на три. А сейчас к этому добавляется еще одна линия терапии. Мы отодвигаем наиболее нежелательные, скажем так, исходы еще дальше. Я надеюсь, что рано или поздно мы придем к полному излечению. Пациенту 40 лет, то есть достаточно молодой пациент, хотя множественная миелома – это все-таки заболевание более пожилых людей. Пациент будет наблюдаться всю жизнь. Множественная миелома – это, к сожалению, можно отнести к индолентным лимфомам. Это вялотекущее хроническое заболевание. Для пациентов, у которых предыдущие линии терапии оказались неэффективными, данная инновационная методика открывает новые перспективы в лечении. Разработка и внедрение CAR-T-терапии при множественной миеломе – результат совместных усилий специалистов ведущих медицинских учреждений нашей страны. На данный момент проект находится на стадии клинических испытаний, но и уже можно наблюдать положительные результаты.